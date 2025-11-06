본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구 '장사의 신 아카데미' 수료식…37명 배출

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.06 14:17

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사장의 전략 등 총 7회 실전형 교육

광주시 서구는 지난 5일 서구청 들불홀에서 제3기 '서구 사장님을 위한 장사의 신(神) 아카데미' 수료식을 진행, 골목상권을 이끌어갈 상인 리더 37명을 배출했다고 6일 밝혔다.

김이강 광주 서구청장이 5일 서구청 들불홀에서 열린 ‘장사의 신 3기 수료식’에서 수료생들에게 수료증을 수여한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

김이강 광주 서구청장이 5일 서구청 들불홀에서 열린 ‘장사의 신 3기 수료식’에서 수료생들에게 수료증을 수여한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

서구는 '한국형 장사의 신'으로 알려진 김유진 외식업 컨설턴트를 초청해 ▲매출을 올리는 11가지 전략 ▲수익률을 극대화하는 10가지 전략 ▲사장의 전략 등 총 7회에 걸쳐 실전형 교육을 진행, 참여자들의 경영 실무 역량을 강화했다.


또 참여자들은 강의 외에도 자발적인 소모임을 통해 장사 경험과 노하우를 공유하는 등 네트워크를 구축했다.

향후 서구는 아카데미 수료생을 중심으로 '골목상권 멘토단'을 구성해 도움이 필요한 소상공인들을 대상으로 영업 전략, 홍보 방안 등 멘토링을 진행하고 골목상권 활성화 방안을 모색해 나갈 계획이다.


김이강 서구청장은 "지역경제를 살리기 위해서는 소상공인이 서로의 노하우를 공유하고 함께 성장할 수 있는 생태계 조성이 중요하다"며 "앞으로도 실질적인 도움이 되는 맞춤형 교육과 지속 가능한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


한편, 서구는 아카데미 수료생들로 구성된 '장사의 신 멘토단'을 구성해 31명이 멘토로 참여했으며 이들은 멘티들의 영업장을 방문해 현장 밀착형 멘토링을 제공했다.

또 멘토단은 멘토 활동 수당을 지역 소상공인 지원을 위한 후원금으로 기부해 나눔과 상생의 문화를 함께 실천했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

5년 전 5억 빌린 영끌족 "이자만 수백만원 더 낼 판"

레이더로 '문콕' 차단…"이젠 제네시스 옆에만 주차해야지"

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

국민연금, 美주식 3개월 만에 18조↑…뭐 담았지?

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

새로운 이슈 보기