[포토] 여성리더스포럼, 기조강연하는 주한 노르웨이 대사

안네 카리 한센 오빈 주한 노르웨이 대사가 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에 참석, '대전환의 파도를 넘어:지속가능한 미래를 여는 노르웨이의 포용적 리더십'이란 주제로 기조강연을 하고 있다.







