삼성전자, '비스포크 AI 콤보' 신규 색상 2종 출시

'비스포크 AI 콤보' 세탁25㎏·건조15㎏

다크스틸·블랙캐비어 색상 추가 도입

소비자 선택 폭 확대

공간 효율성·AI 기능·합리적 가격으로 호응

삼성전자가 올인원 세탁건조기 '비스포크 AI(인공지능) 콤보' 신규 색상 2종을 추가로 출시한다고 6일 밝혔다.

삼성전자 모델이 '비스포크 AI 콤보' 신규 색상 신제품을 소개하고 있다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

이번에 선보이는 신규 색상은 '다크스틸'과 '블랙캐비어' 2종으로, 기존 '그레이지'와 '화이트'에 더해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

삼성전자는 '비스포크 AI 콤보' 세탁 25㎏ ·건조 15㎏ 모델을 출시한다. 이 모델은 킹사이즈 이불 빨래도 가능한 대용량으로 4.3형(109.2㎜) 액정표시장치(LCD) 스크린을 탑재해 소비자 편의성을 높인 것이 특징이다. AI 이불 코스는 마른 이불 4㎏ 이내에서 동작이 가능하다.

특히 세탁물에 맞는 최적의 코스로 작동하는 'AI 맞춤 코스', 세탁물에 맞게 적정 세제를 알아서 투입하는 'AI 세제자동투입', 옷감에 맞는 양의 버블로 세탁하는 'AI 버블' 등 기존 제품의 대표 AI 기능은 유지하면서 합리적 가격대로 선보여 출시 직후부터 높은 관심과 호응을 얻고 있다. 출고가는 314만 9000원이다.

신제품은 삼성닷컴에서 만나볼 수 있고 '다크스틸' 색상은 전국 삼성스토어에서, '블랙캐비어'는 G마켓, 11번가, 네이버 등 온라인 매장에서 구매할 수 있다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 "'비스포크 AI 콤보'에 대한 높은 관심과 소비자들의 다양한 라이프스타일과 인테리어 트렌드를 반영해 다양한 컬러 선택지를 도입하게 됐다"며 "소비자 선택의 폭을 넓힌 '비스포크 AI 콤보'로 올인원 세탁건조기 시장 경쟁력을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>