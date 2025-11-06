본문 바로가기
광주시, 광주교통공사 사장에 문석환 이사장 내정

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.06 10:56

문석환 광주교통공사 사장 후보자. 광주시 제공

문석환 광주교통공사 사장 후보자. 광주시 제공

광주시는 6일 광주교통공사 제9대 사장 후보로 문석환 박관현기념재단 이사장을 내정했다고 밝혔다. 시는 교통공사 임원추천위원회로부터 추천받은 2명의 후보 가운데 1순위인 문 이사장을 최종 후보로 결정했다.


문 후보자는 오는 27일 광주시의회 인사청문회를 거친 뒤 보고서가 채택되면 광주시장이 임명하게 된다. 그는 20년 이상 감정평가사로 활동한 자산·재무관리 전문가로, 박관현기념재단 이사장과 5·18기념재단 이사 등을 역임했다. 광주시는 문 후보자가 공공성과 사회적 책임에 대한 폭넓은 경험을 갖춘 전문경영인이라고 설명했다.

시는 또 "문 후보자가 시민의 발인 교통공사의 공공성과 혁신을 이끌 적임자"라며 "도시철도 2호선의 안정적 개통과 운영, 시민 중심 교통체계 혁신을 주도할 것으로 기대한다"고 밝혔다. 교통공사 사장의 임기는 3년으로, 광주시 조례 대신 상위법 적용을 받아 시장 임기와는 일치하지 않는다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
