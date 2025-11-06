"AI 시대, 정작 마음은 병든다"…전남 학생 자해·자살 두 배 급증

정철 전남도의원 "인성교육 회복이 AI 시대 핵심 과제"



AI(인공지능)와 디지털 역량 중심으로 교육이 빠르게 전파되는 가운데, 학생들의 인성교육이 뒷전으로 밀리고 있다는 지적이 나왔다.

정철 전남도의원(더불어민주당·장성1)은 지난 5일 전남교육청 학생교육원 행정사무감사에서 "전남 지역 학생 자살 시도와 자해 사례가 최근 몇 년 새 두 배 이상 급증했다"며 "교육의 균형이 무너지고 있다"고 비판했다.

전남교육청 자료에 따르면 학생 자살 시도·자해 사례는 2021년 229건에서 2024년 564건으로 늘었고, 올해(2025년)도 10월 기준, 이미 435건에 이르렀다.

정 의원은 "학생 정서와 정신 건강의 위기는 현 교육체계의 불균형을 보여주는 단면"이라며 "10년 전 제정된 '인성교육진흥법'이 현장에서는 사실상 작동하지 않고 있다"고 지적했다.

그는 "AI·디지털 시대의 가장 중요한 과제는 인성교육의 회복"이라며 "인성교육은 자신의 내면을 다듬고 정서적·사회적 역량을 기르는 과정이자, 자해·자살 같은 위기 행동을 예방하는 핵심 교육"이라고 강조했다.

정 의원은 또 "학생들이 선호하는 인성교육은 체험활동"이라며 "학생교육원이 체험 중심 인성교육 프로그램을 새로 설계해 주도적으로 추진해야 한다"고 제안했다.

이에 김창근 전남교육청학생교육원장은 "본원과 분원 프로그램에 인성교육을 내실화하겠다"며 "학생들이 건강한 정신과 품성을 함께 기를 수 있도록 노력하겠다"고 답했다.





