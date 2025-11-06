본문 바로가기
산청군, 2025년 재3회 지방세 심의위원회 열어

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.06 08:35

지방세 세목별 추계 대한 검토 등 다양한 의견

경남 산청군은 군청 군정 회의실에서 '2025년 제 3회 지방세 심의위원회'를 가졌다고 6일 밝혔다.


이번 심의회에서는 2026년 산청군 지방세(군세) 세입예산 추계분석보고서(안)에 대한 심의가 이뤄졌다. 특히 지방세 세목별 추계에 대한 심도 있는 검토와 세입 전망에 따른 현실성과 안정성 확보를 위한 다양한 의견을 나눴다.

산청군 2025년 재3회 지방세 심의위원회 진행 현장.

산청군 2025년 재3회 지방세 심의위원회 진행 현장.

산청군 관계자는 "앞으로도 지방재정의 근간이 되는 세입예산을 더욱더 정확하고 투명하게 세수 추계해 신뢰할 수 있는 세무 행정을 펼쳐나가겠다"고 말했다.

한편 군의원, 세무사, 감정평가사, 공인중개사 등으로 구성된 산청군 지방세 심의위원회는 지방세에 관한 이의신청 및 심사청구를 심의·의결한다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
