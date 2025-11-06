양천구, ‘신월시영아파트’ 사업시행자 지정…신탁방식 재건축

신월동 대규모 정비사업 본격화

최고 21층, 3149세대 대단지로 조성

서울 양천구(구청장 이기재)는 6일 ‘도시 및 주거환경정비법’ 제27조에 따라 ‘신월시영아파트 재건축 정비사업’의 사업시행자로 한국토지신탁을 지정 고시했다고 밝혔다.

신월시영아파트 재건축 조감도. 양천구 제공.

이번 고시는 한국토지신탁이 토지등소유자 80%, 면적 기준 85%의 동의를 받아 신청한 지 22일 만에 이뤄진 것으로, 구는 신월동 일대 정비사업의 원활한 추진을 위해 인가 절차 등 후속 행정 절차를 신속히 진행할 계획이다.

신월시영아파트 재건축은 ‘신탁방식’으로 추진된다. 신탁사가 인허가, 시공사 선정, 분양, 정산까지 전 과정을 수행하는 구조로, 초기부터 전문정비업체가 참여함으로써 사업의 전문성, 책임성, 투명성을 높일 수 있는 방식이다.

사업시행자인 한국토지신탁은 앞으로 정비사업 시행규정 확정, 전문관리업자 계약, 시공사 선정 등 주요 절차를 토지등소유자 전원이 참여하는 전체 회의를 통해 진행하게 된다.

재건축이 완료되면 현재 12층 2256세대 규모의 신월시영아파트는 최고 21층 3149세대로 새롭게 탄생한다. 부지면적은 약 15만3000㎡이며, 용적률 250%가 적용된다. 인근에 한울근린공원, 독서공원, 금실어린이공원 등 녹지 인프라가 풍부하고, 도로·주차장 등 기반시설까지 함께 정비돼 쾌적한 숲세권 주거환경이 조성될 예정이다.

양천구는 이번 지정으로 신월동 일대 정비사업이 본격화될 것으로 기대하고 있다. 현재 목동아파트 14개 단지가 연내 정비구역 지정을 마치며 약 4만8000세대 규모의 대규모 정비사업이 추진 중이다. 신월시영아파트를 비롯해 신월1·3동 모아타운, 신월5·7동 재개발 등 약 1만 세대가 추가로 정비될 예정으로, 지역 간 균형 발전의 기반을 마련하고 있다.

이기재 양천구청장은 “양천의 도시경쟁력을 높이기 위해서는 목동아파트 재건축뿐 아니라 신월동 재건축·재개발을 통해 지역 간 균형 발전을 이루는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이번 신월시영아파트 사업시행자 지정이 신월동 일대 정비사업에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

신월시영아파트 재건축 사업 위치도. 양천구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



