경남정보대 반도체과 서승욱 학생, 램리서치코리아 최종 합격

“실무 중심 교육의 결실”… 글로벌 반도체 장비기업 취업 성과

경남정보대학교는 반도체과 서승욱 학생이 글로벌 반도체 장비기업 램리서치코리아에 최종 합격했다고 6일 전했다.

경남정보대 반도체과 서승욱 학생.

램리서치코리아는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 글로벌 반도체 장비기업 램리서치(Lam Research)의 한국 법인으로, 식각(Etching)과 증착(Deposition) 장비 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 기업이다.

서 씨는 경남정보대와 중소벤처기업부가 공동 추진하는 기술사관육성사업에 참여해 '취업실전 역량강화 교육'과 '현장연수 프로그램' 등을 이수하며 산업현장 실무 중심 역량을 쌓았다. 또 반도체 전문기업 방문, 반도체대전 참관 등을 통해 최신 공정 기술과 장비 운용 프로세스를 직접 경험하며 산업 이해도를 높였다.

학과의 반도체 소자와 장비 운용, 공정제어 실습 등 현장 중심 교육, 그리고 취업진로팀의 맞춤형 컨설팅 지원이 더해져 체계적인 취업 준비를 이어왔다.

또 자동화설비산업기사 자격증을 취득하며 기술 전문성을 입증해 채용 전형에서 높은 평가를 받았다.

여민우 경남정보대 기술사관육성사업단장은 "이번 합격은 학생의 노력과 함께 학교의 실무형 전공교육과 체계적 취업지원이 만들어낸 결실"이라며 "반도체 산업 현장에 즉시 투입 가능한 전문 기술인 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



