국가유산 지킴이 20년…통영서 사회공헌 콘퍼런스

이종길기자

입력2025.11.06 09:00

7∼8일 협약기업 마흔 명 참석
성과 공유·유적 답사

국가유산 지킴이 20년…통영서 사회공헌 콘퍼런스
국가유산청은 문화유산국민신탁과 함께 7일부터 이틀간 금호통영마리나리조트에서 '국가유산 사회공헌 콘퍼런스'를 연다.


복권기금 지원으로 열리는 행사로, 올해 20주년을 맞은 '국가유산 지킴이' 사업의 성과를 공유하고 향후 방향을 논의한다.

국가유산청과 협약을 맺은 한화호텔앤리조트 등 지킴이 기업과 후원사, 관계기관에서 약 마흔 명이 참석한다.


첫째 날은 20년간 활동 성과와 발전방안을 다루는 가치연구 발표와 우수기업 표창을 진행한다. 둘째 날은 '삼도수군통제영', '한산도 이충무공 유적' 등 통영의 이충무공 관련 유적지를 답사한다.


국가유산청 관계자는 "기업·단체의 문화유산 보호 활동이 활성화되도록 문화유산국민신탁과 협력을 이어갈 예정"이라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

