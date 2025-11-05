본문 바로가기
"해외여행 후 남는 돈 미장 투자"…금융위, 혁신금융서비스 지정

황윤주기자

입력2025.11.05 16:20

혁신금융서비스 누적 총 901건

"해외여행 후 남는 돈 미장 투자"…금융위, 혁신금융서비스 지정
앞으로 트레블월렛 서비스를 이용하면 해외여행 후 남은 외화 선불금을 증권사 위탁계좌로 받아 미국 주식 등에 투자할 수 있게 된다.


금융위원회는 5일 정례회의를 열어 외화 선불충전금 기반 해외주식 투자 서비스 등 3건을 혁신금융 서비스로 신규 지정했다고 밝혔다. 이번에 지정된 혁신금융서비스는 ▲외화 선불충전금 기반 해외주식 투자 서비스 ▲미래세대 금융교육을 위한 맞춤형 예·적금 추천 서비스 ▲미래세대 금융교육을 위한 맞춤형 예·적금 추천 서비스 등이다.

기존 트래블월렛 서비스는 소비자가 해외 여행 후 남은 외화 선불금을 원화로만 발급받을 수 있었다. 이제 증권사 위탁계좌로 환급받아 해외 주식 투자에 활용할 수 있게 됐다.


자녀 용돈 관리 플랫폼을 제공하는 아이쿠카는 부모가 플랫폼에서 금리, 우대조건 등에 따라 예적금 상품을 비교하고 자녀 명의로 대신 계좌를 개설할 수 있도록 했다.


'엘포인트 플러스 신한통장 서비스'는 엘포인트 앱 이용자의 선불 충전금을 신한은행 제휴 계좌에 보관해 이자를 지급하고, 이용자가 가맹점에서 결제할 때 계좌에서 자동으로 선불 충전이 이뤄지도록 하는 서비스를 제공한다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

