본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

화제

노란색 미니 스파이더맨?…태국서 포착된 거미에 "무섭지만 신기해"

방제일기자

입력2025.11.05 13:57

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

복부 무늬 마치 사람 얼굴처럼 보여
일부 거미 종, 주변 환경 맞춰 몸색깔 바꿔

태국서 사람 얼굴처럼 보이는 무늬를 가진 거미 사진이 포착돼 화제다. 3일(현지시간) 태국 매체 방콕포스트 등 외신은 야소톤주의 한 소셜미디어 이용자 그룹인 '이게 뭐야(What Is This?)'에 특이한 거미 사진을 올린 것이 큰 인기를 다고 보도했다. 특히, 누리꾼이 공유한 사진에서 거미의 복부 무늬가 마치 사람의 얼굴처럼 보여 관심이 집중됐다. 일부는 "무섭지만 신기하다"는 반응을, 다른 이들은 "자연이 만든 예술 작품 같다"고 댓글을 남겼다.

태국에서 복부 부분이 사람 얼굴처럼 보이는 한 거미가 발견돼 화제다. 페이스북 갈무리

태국에서 복부 부분이 사람 얼굴처럼 보이는 한 거미가 발견돼 화제다. 페이스북 갈무리

AD
원본보기 아이콘

전문가들과 일부 이용자들은 이 거미가 '게거미(Thomisidae)'과에 속하는 종이라고 설명했다. 게거미는 옆이나 뒤로 움직이는 독특한 행동이 게(crab)를 닮아 붙은 이름으로, 꽃이나 잎 사이에 숨어 곤충을 덮치는 매복형 포식자다. 사진 속 개체는 게거미 과에서도 '미수메니니(Misumenini)' 족으로 추정된다. 이들은 노란색이나 흰색 등 밝은색을 띤다.


일부 종은 주변 환경에 맞춰 몸 색을 바꾸는 위장 능력을 지니고 있다. 다만 인간과 거미, 그리고 먹잇감 곤충이 인식하는 색 스펙트럼은 서로 달라 위장 효과는 보는 이에 따라 다르게 보일 수 있다. 전문가들은 "이 거미는 인간에게 전혀 해롭지 않다"면서 "불필요하게 건드리거나 위협하지 않는 것이 좋다"고 조언했다. 게거미는 전 세계적으로 널리 분포하며, 우리나라에서도 약 42종이 서식하는 것으로 알려져 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기