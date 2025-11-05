'40주년' 한성자동차, 메르세데스-벤츠 시승 페스티벌

전국 전시장 동시 진행

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차는 창립 40주년을 맞아 전국 18개 전시장에서 고객 감사 시승 페스티벌을 개최한다고 5일 밝혔다.

오는 7일부터 9일까지 전국 전시장에서 동시에 진행되는 이번 행사는 메르세데스-벤츠의 정교한 주행 감성을 직접 체험하고, 전시장에서 다양한 프로그램과 혜택을 즐길 수 있다.

또 한성자동차의 40년 여정을 함께 할 수 있는 참여형 프로그램이 운영된다. 방문객들은 40년의 순간을 기록할 수 있는 '기념 포토존', 브랜드의 발자취를 돌아보는 '한성 헤리티지 퀴즈', 축하의 마음을 남길 수 있는 '메시지 월' 등에서 40주년을 함께 축하하는 특별한 시간을 보낼 수 있다.

시승 행사는 사전 예약제로 운영되며, 참여를 희망하는 고객은 한성자동차 공식 웹사이트 내 이벤트 페이지 또는 인스타그램·페이스북 등 SNS 채널을 통해 간편하게 신청할 수 있다. 시승 고객에게는 추첨을 통해 아이폰 17 프로와 다이슨 에어랩, 뱅앤올룹슨 스피커, 신세계상품권 등 다양한 경품을 제공한다.

행사 기간 차량을 계약한 고객에게는 메르세데스-벤츠 패커블 보스턴백이 증정되며, 이 중 11월 28일까지 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 금융 상품을 통해 차량을 구입한 고객에게는 추가 경품과 사은품이 주어진다.

김마르코 한성자동차 대표는 "40년간 이어온 고객과 신뢰와 여정을 기념하는 축제의 장이자, 새로운 미래를 향한 한성자동차의 도약을 상징하는 이벤트"라며 "고객과 함께 성장하며 한성자동차만의 차별화된 프리미엄 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



