알리익스프레스, 광군제 앞두고 성수동서 팝업 열어

'11초 장바구니 챌린지' 오프라인 진행

7~9일 서울 성수동서 진행

알리익스프레스가 오는 11일 '광군제(Singles' Day)'를 앞두고 체험형 팝업스토어를 성수동에 오픈한다고 5일 밝혔다.

알리익스프레스의 이번 팝업스토어는 오는 7일부터 9일까지 사흘간 서울 성수동 지하철 3번 출구 인근에서 열린다. 온라인에서 진행 중인 '11초 장바구니 챌린지'를 오프라인 공간으로 옮겨온 것이 특징이다.

온라인에서 먼저 시작된 11초 장바구니 챌린지는 참여비 111원으로 11초 동안 최대한 많은 상품을 장바구니에 담는 방식의 게임형 이벤트다. 장바구니에 담은 상품의 총금액이 높은 순으로 당첨 확률이 높아지며 알리익스프레스가 해당 상품을 대신 결제해 제공한다. 이벤트 기간 총 11억 원 규모의 혜택이 준비됐고, 오는 18일까지 누구나 알리익스프레스 앱을 통해 참여할 수 있다.

알리익스프레스는 이번 팝업을 통해 온라인에서의 재미를 오프라인 '체험'으로 확장할 계획이다. 성수동 감성에 맞춘 공간에 알리익스프레스 광고 캠페인 속 콘셉트를 구현한 체험존을 마련하고, 생생한 경험과 게이미피케이션 요소가 어우러진 특별한 브랜드 체험을 선사할 예정이다.

방문객은 게임 체험존, 브랜드 전시존, 현장 경품 이벤트존 등 콘텐츠를 즐길 수 있다. 온라인 11초 장바구니 챌린지 참여 내역을 현장에서 보여주면 현장 경품 이벤트 참여 시 우대 혜택을 받는 온·오프라인 연계 혜택도 누릴 수 있다.

알리익스프레스의 광군제 세일은 오는 11일부터 19일까지 진행된다. 매일 10개 상품을 1111원, 1만1111원, 11만1111원에 한정 판매하고 최대 80% 할인을 제공한다.

알리익스프레스 관계자는 "지난해 운에 의존하던 이벤트로 즐거움을 선사했다면 올해는 누구나 실력으로 도전할 수 있는 게임으로 광군제의 재미를 한층 높였다"며 "MZ세대가 선호하는 성수동에서 힙하고 트렌디한 공간을 마련해 온라인에서 오프라인까지 확장되는 통합 쇼핑 경험을 선사할 것"이라고 말했다.





