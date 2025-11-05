본문 바로가기
[특징주]신테카바이오, 구글 클라우드로 AI 신약개발 인프라 전환…28%↑

김진영기자

입력2025.11.05 09:12

신테카바이오 가 장 초반 강세다.


5일 오전 9시 5분 기준 신테카바이오는 전일 대비 28.30%(1200원) 치솟은 5440원에 거래되고 있다.

회사가 기존 아마존웹서비스(AWS) EKS 인프라를 구글 클라우드의 쿠버네티스 엔진(GKE) 기반 환경으로 전환했다는 소식이 투자심리에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 구글 쿠버네티스 엔진은 구글 클라우드의 완전 관리형 쿠버네티스 서비스로, 컨테이너 기반 표준화를 통해 복잡한 인공지능(AI) 앱을 빠르고 일관성 있게 배포하도록 돕는다.


신테카바이오는 인공지능(AI)을 활용해 신약후보물질 발굴과 최적화를 지원하는 기술 기업으로, 이번 인프라 전환을 통해 자체 AI 바이오 슈퍼컴퓨팅(ABS)센터와 구글 클라우드의 그래픽처리장치(GPU) 및 GKE 환경을 연동한 하이브리드 클라우드 환경을 성공적으로 구축했다는 설명이다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
아시아경제

