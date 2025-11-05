본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

에이스침대공학연구소, KOLAS 화학 분야 인정범위 확대

이성민기자

입력2025.11.05 09:10

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

섬유-폼알데하이드 측정시험 인정받아
"국제 공신력과 경쟁력 강화"

에이스침대는 자사 부설 연구소인 에이스침대공학연구소가 국제공인시험기관 한국인정기구(KOLAS)로부터 화학 분야 인정범위를 확대받았다고 5일 밝혔다.


에이스침대공학연구소가 국제공인시험기관 한국인정기구(KOLAS)로부터 화학 분야 인정범위를 확대받았다. 에이스침대

에이스침대공학연구소가 국제공인시험기관 한국인정기구(KOLAS)로부터 화학 분야 인정범위를 확대받았다. 에이스침대

AD
원본보기 아이콘

에이스침대공학연구소가 지난달 새롭게 인정받은 화학 분야 시험 항목은 섬유-폼알데하이드 측정 시험이다. 이 시험은 섬유 시료에서 폼알데하이드를 40도 증류수로 추출한 뒤, 분광 분석법을 통해 폼알데하이드 함유량을 정밀 측정하는 방식으로 진행된다. 모든 종류의 텍스타일 시료에 적용할 수 있어 더욱 폭넓은 소재 안전성 검증이 가능하다.

KOLAS 인정은 국제상호인정협정(MRA)에 따라 전 세계적으로 통용되는 인증으로, 이번 인정 범위 확대는 연구소의 국제적 공신력과 경쟁력을 강화하는 계기가 됐다는 것이 에이스침대 설명이다.


에이스침대공학연구소 관계자는 "앞으로도 '좋은 잠'의 가치를 널리 알릴 수 있도록 더 안전하고 좋은 제품을 만들기 위해 계속 노력할 것"이라고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 갔나 봤더니 "4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

젠슨황 덕분에 창업문의 폭주…"물 들어온다고 노 안젓는다"

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

보험사 자본성증권 발행 9조원… 올해도 '역대 최대' 찍은 배경은

새로운 이슈 보기