본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

김태흠 충남도지사 "2030 금산세계인삼엑스포 추진할 것"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.04 16:32

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"대전과 충남 행정통합 충청의 미래 위해 꼭 필요한 사업"

왼쪽부터 김태흠 충남도지사, 박범인 금산군수(사진=모석봉 기자)

왼쪽부터 김태흠 충남도지사, 박범인 금산군수(사진=모석봉 기자)

AD
원본보기 아이콘

김태흠 충남도지사가 "2030년 금산세계인삼엑스포는 정부가 예산을 지원하지 않더라도 충남도와 금산군이 자체적으로 추진하겠다"고 밝혔다.


김 지사는 4일 민선 8기 4년 차 시·군 방문 일정으로 금산군 다락원을 찾아 군민과의 대화에 앞서 가진 기자간담회에서 "정부는 엑스포나 박람회는 한 지역에 세 번 이상 지원을 못 하게 돼 있는 규정이 있다"면서 "만약 규정 개정이 힘들다면 충남도와 금산군만으로도 진행할 수 있다"며 이같이 말했다.

김 지사는 대전과 충남의 행정통합에 대한 의견도 제시했다.


김 지사는 "대전과 충남의 행정통합은 충청의 미래를 위해 꼭 필요한 사업"이라며 "국회에 발의된 '대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법'이 이르면 연말 늦어도 내년 2월까지 법안이 통과될 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭게 팔리네" 귀한 몸 됐다… 부동산 대책으로 수혜 받은 곳[부동산AtoZ] "무섭게 팔리네" 귀한 몸 됐다… 부동산 대책으로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

진짜 로봇 전쟁?…中 상륙훈련에 '늑대 로봇' 투입

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기