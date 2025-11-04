본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

'마약 창구' 돼버렸나…제주서 또 의심 물체 발견

박지수인턴기자

입력2025.11.04 14:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항구·해안가서 2달새 4건 접수
제주해경청 "모든 가능성 열어두고 조사"

제주 해안가에서 발견된 마약류 의심 물체. 제주지방해양경찰청

제주 해안가에서 발견된 마약류 의심 물체. 제주지방해양경찰청

AD
원본보기 아이콘

제주 해안가에서 또다시 마약류로 의심되는 물체가 발견됐다. 최근 2달 새 4번째 의심 신고다. 도내 해안가에서 마약류 의심 물체가 지속 확인되면서 해운 항로를 통한 마약 유입이 활개를 치고 있는 것 아니냐는 지적도 나온다.


4일 제주지방해양경찰청에 따르면 지난 1일 오전 10시 30분께 제주항에서 마약류 의심 물질 신고가 접수됐다. 지난달 31일 조천읍 해안가에서 주민이 마약류 의심 물질을 신고한 다음 날 재차 발견된 것이다.

해경은 두 곳에서 발견된 마약류 의심 물질을 수거해 국립과학수사연구원에 정밀감정을 의뢰한 상태다. 이번에 발견된 물질들은 모두 비닐봉지 등에 담겨 있었으며, 한자로 차(茶)라는 글자가 적혀 있었다. 내용물은 백색 결정체로, 각각 1㎏이 밀봉 포장된 상태였다.


제주해경청은 최근 도내 여러 해안가에서 마약류 의심 신고가 접수됨에 따라 바다로 유입됐을 가능성을 염두하고 있다. 제주해경청 관계자는 "제주도 내 해상과 해안가 수색을 강화하는 등 해양종사자 등을 대상으로 의심 물체 발견 시 바로 신고하도록 홍보 활동도 진행할 예정"이라고 전했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기