창원특례시, 창원국가산단이 문화선도산단으로 새롭게 변모

'문화배달·실감형 콘텐츠·창원공예

오픈스튜디오'로 산업과 예술의 융합



경남 창원특례시는 산업현장에 문화를 입히는 '창원국가산단 문화선도 산단' 3대 사업을 본격적으로 추진한다.

정양숙 문화관광체육국장이문화선도산단과 관련 설명을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 문화체육관광부의 '문화를 담은 산업단지 조성계획'에 따라 지정된 창원국가산단을 대상으로 추진되며, 총사업비 45억3000만원(국비 22억6500만원 포함) 규모로 진행된다.

창원시는 '일터 속 문화 확산'과 '기술·예술 융합 콘텐츠 창출'을 목표로 다음 세 가지 핵심사업을 운영한다. ▲근로자 맞춤형 문화프로그램을 전달하는 '구석구석 문화배달' ▲미디어아트·미디어파사드를 활용한 '실감형 콘텐츠 제작 지원' ▲창작·제작 공간을 조성하는 '창원공예 오픈스튜디오' 등이다.

특히 11월 한 달간은 '문화 산단의 달'로 ▲창원산단 50+ 아카이브 전시회(11.1∼ 23) ▲창원산단 문화축제(11.8∼ 9) ▲빛의 대로, 창원국가산단 미디어아트(11. 18∼ 30) ▲창원산단 노동자 예술제(11. 26, 12.3.) 등이 잇따라 열려 산업과 예술이 어우러진 다채로운 현장을 선보인다. 창원공예 오픈스튜디오 시범사업으로 '찾아가는 공예DAY' 프로그램도 11월부터 본격적으로 운영될 계획이다. 또한, 12월 중 '창원공예 오픈스튜디오 개소식'도 개최될 예정이다.

이번 사업을 통해 창원시는 산업과 문화가 공존하는 '문화산단 모델'을 정착시키고, 근로자와 시민이 함께 누리는 '일터 속 문화도시' 실현을 목표로 하고 있다.

정양숙 문화관광체육국장은 "창원산단은 기술과 예술이 만나는 산업문화의 중심이 될 것"이라며 "근로자가 행복하고 청년이 꿈꾸는 문화산단으로 만들어가겠다"고 밝혔다.





