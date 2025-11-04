본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

노동부, 런던베이글뮤지엄 법인 계열사 전체로 근로감독 확대

세종=김평화기자

입력2025.11.04 11:03

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

감독 대상은 본사 포함 18개 사업장

노동당국이 유명 베이커리 카페인 런던베이글뮤지엄 전 지점을 포함한 본사 계열사 전체를 상대로 근로감독을 확대하기로 했다.


고용노동부 제공

고용노동부 제공

AD
원본보기 아이콘

고용노동부는 4일 런던베이글뮤지엄 본사(엘비엠) 계열사 전체 사업장을 대상으로 감독을 확대한다고 밝혔다. 이번에 감독 대상이 된 사업장은 엘비엠과 런던베이글뮤지엄 10개 지점(7개 매장, 3개 공장), 아티스트베이커리 1개 지점, 레이어드 4개 지점, 하이웨스트 2개 지점을 포함해 총 18개 사업장이다.

앞서 노동부는 지난 7월 런던베이글뮤지엄에서 일하던 20대 청년이 장시간 근로로 사망했다는 의혹이 불거지자 지난달 29일부터 해당 청년이 일하던 런던베이글뮤지엄 인천점과 본사를 대상으로 근로감독에 착수한 바 있다. 감독 과정에서 직원 대상 설문 조사와 면담 등을 통해 일부 법 위반 정황이 확인돼 이번에 감독 범위를 늘렸다는 게 노동부 설명이다.


노동부는 감독 대상을 확대한 만큼 각 지점 감독 관할 지방관서 근로감독관을 추가 투입하는 등 감독팀을 늘리기로 했다. 또 장시간 근로와 휴가 및 휴일 적정 부여, 임금체불 등 근로 기준뿐 아니라 최근 3년간(2022년~올해 9월) 산업재해로 접수, 승인 처리된 63건의 산업안전보건법 위반 여부를 살펴볼 계획이다.


김영훈 노동부 장관은 "이번 감독을 통해 해당 법인과 관련한 각종 의혹을 명명백백히 밝힐 것"이라며 "법 위반 확인 시 철저히 책임을 물을 것"이라고 말했다. 이어 "위법, 탈법적 사업 운영 방식이 마치 기업 혁신이나 경영 혁신의 일환으로 비치는 일이 없도록 현장의 잘못된 관행을 발본색원하겠다"고 강조했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기