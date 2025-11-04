노동부, 런던베이글뮤지엄 법인 계열사 전체로 근로감독 확대

감독 대상은 본사 포함 18개 사업장

노동당국이 유명 베이커리 카페인 런던베이글뮤지엄 전 지점을 포함한 본사 계열사 전체를 상대로 근로감독을 확대하기로 했다.

고용노동부 제공

고용노동부는 4일 런던베이글뮤지엄 본사(엘비엠) 계열사 전체 사업장을 대상으로 감독을 확대한다고 밝혔다. 이번에 감독 대상이 된 사업장은 엘비엠과 런던베이글뮤지엄 10개 지점(7개 매장, 3개 공장), 아티스트베이커리 1개 지점, 레이어드 4개 지점, 하이웨스트 2개 지점을 포함해 총 18개 사업장이다.

앞서 노동부는 지난 7월 런던베이글뮤지엄에서 일하던 20대 청년이 장시간 근로로 사망했다는 의혹이 불거지자 지난달 29일부터 해당 청년이 일하던 런던베이글뮤지엄 인천점과 본사를 대상으로 근로감독에 착수한 바 있다. 감독 과정에서 직원 대상 설문 조사와 면담 등을 통해 일부 법 위반 정황이 확인돼 이번에 감독 범위를 늘렸다는 게 노동부 설명이다.

노동부는 감독 대상을 확대한 만큼 각 지점 감독 관할 지방관서 근로감독관을 추가 투입하는 등 감독팀을 늘리기로 했다. 또 장시간 근로와 휴가 및 휴일 적정 부여, 임금체불 등 근로 기준뿐 아니라 최근 3년간(2022년~올해 9월) 산업재해로 접수, 승인 처리된 63건의 산업안전보건법 위반 여부를 살펴볼 계획이다.

김영훈 노동부 장관은 "이번 감독을 통해 해당 법인과 관련한 각종 의혹을 명명백백히 밝힐 것"이라며 "법 위반 확인 시 철저히 책임을 물을 것"이라고 말했다. 이어 "위법, 탈법적 사업 운영 방식이 마치 기업 혁신이나 경영 혁신의 일환으로 비치는 일이 없도록 현장의 잘못된 관행을 발본색원하겠다"고 강조했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



