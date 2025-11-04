김진남 전남도의원 "생존수영, 형식 아닌 실질 교육으로 전환해야"

실효성 부족·지역간 교육 격차 지적

전남도의회 김진남 의원(더불어민주당·순천 5)은 3일 열린 전남도교육청 행정사무감사에서 생존수영 교육의 실효성 부족과 지역 간 교육격차 문제를 지적했다.

김 의원은 "지난 5년간 전국 초·중·고 학생 51명이 물놀이 사고로 사망했으며, 이 가운데 40%는 수영이 미숙한 학생이었다"며 "생존수영이 의무화된 지 수년이 지났지만 매년 비극이 반복되고 있다"고 비판했다.

그는 "현재 생존수영은 '연 10시간 단체수업' 중심으로 형식적으로 운영되고 있다"며 "교육청은 '몇 시간 이수했는가'만 관리할 뿐, 실제 생존능력을 평가하는 체계가 전혀 없다"고 지적했다. 이어 "형식이 아닌 실질 중심의 평가체계로 전환해야 한다"고 강조했다.

김 의원은 또 "시골 지역이나 도서·벽지 초등학생들이 과연 제대로 된 생존수영 교육을 받고 있는지 의문"이라며 지역 간 교육환경 차이 문제도 제기했다.

이에 도교육청이 "인근 수영장과 이동식 수영교실을 통해 운영 중"이라고 답하자, 김 의원은 "이른바 인근 수영장이라 해도 왕복 2시간이 걸리는 경우가 많고, 이동식 교실은 간이 풀장에서 잠시 물에 들어가 보는 수준에 불과하다"며 "이는 교육이라기보다 행정 처리용 이수에 그친다"고 지적했다.

그는 "이런 식의 체험으로는 아이들이 실제 바다나 하천 등에서 생존할 수 있는 능력을 키우기 어렵다"며 "도시 학생은 정규 수영장에서, 농산어촌 학생은 이동식 교실로 대체되는 현실은 단순한 교육격차를 넘어 안전격차, 생명격차로 이어질 수 있다"고 우려했다.

아울러 김 의원은 박재현 전남도교육청 체육건강과장이 "생존수영이라는 명칭이 일부 학부모와 지역민에게 거부감을 줘 생활수영으로 변경을 추진 중"이라고 밝히자, 이에 반대 입장을 분명히 했다.

김 의원은 "생존수영이라는 명칭이 다소 거부감을 준다고 해서 생활수영으로 바꾸면 수업이 단순한 이수 중심 교육으로 전락할 수 있다"며 "생존수영의 본래 의미는 위기 상황에서 살아남기 위한 교육이다. 명칭이 바뀌면 긴장감과 목적의식이 사라질 것"이라고 강조했다.

그는 대안으로 '전남 생존기술수영'이나 '생명수영' 등 전남형 명칭 도입을 제안하며 "전남이 전국에서 가장 안전한 수상환경 교육 지역으로 자리매김할 수 있도록 '전남형 생존기술수영'이 그 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

이에 대해 박재현 체육건강과장은 "이동식 수영장 등은 현장을 직접 방문해 점검하고 있으며, 앞으로 더욱 적극적으로 개선 방안을 강구하겠다"고 밝혔다.





