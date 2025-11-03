KGM, 10월 9517대 판매…전년비 2.9%↑

KG모빌리티(KGM)가 지난달 9517대를 판매해 전년 동기 대비 2.9% 증가했다고 3일 밝혔다.

수출이 5980대로, 전년 동월 대비 26.1%나 증가했다. 차종별로는 9월 독일에서 글로벌 론칭을 시작한 무쏘 EV(783대)와 토레스 하이브리드(603대), 코란도(1013대) 등 판매 물량이 늘었다.

내수는 21.5% 감소한 3537대다. KGM은 내수 시장에서 고객 중심의 리테일 운영 체제 도입을 통해 고객이 브랜드를 체험하고 이해할 수 있는 전문적인 서비스를 제공하도록 익스피리언스 센터 부산을 딜러십 운영 체제로 전환하는 등 고객 중심의 판매 정책을 강화하고 있다.

KGM 관계자는 "추석 연휴로 인한 생산물량 감소로 내수 판매가 전년 대비 줄었으나, 수출이 호조세를 보이며 전체 판매는 전년 대비 증가했다"며 "무쏘 EV 등 글로벌 시장 신제품 론칭 확대와 함께 고객 중심의 판매 정책 강화 등 차별화된 마케팅 전략을 통해 판매 물량을 늘려나갈 것"이라고 말했다.





