본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

"미국 방산기지 강화"…한화에어로, 쿨터 대표 美법인으로 전진 배치

오지은기자

입력2025.11.03 17:10

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마이클 쿨터, 글로벌 총괄서 HDUSA 대표로
미국 시장 공략…현지 중심으로 전략 강화
자주포·조선 등 대미 방산 사업 확대 대비

한화에어로스페이스 가 글로벌 방산 사업을 총괄하던 마이클 쿨터 대표를 미국 현지 법인으로 이동시키며 대미(對美) 사업 강화에 나섰다.


3일 회사는 마이클 쿨터 글로벌 방산 총괄(글로벌 디펜스) 대표이사가 사임하고, 미국 방산 법인인 HDUSA(한화 디펜스 USA) 신임 대표이사(법인장)로 선임됐다고 밝혔다. 이번 인사는 세계 최대 방산 시장인 미국에서 사업 기반을 공고히 하기 위한 조치 분석된다. 향후 자주포·조선 등 핵심 사업의 대미 진출 확대를 대비한 포석인 것으로 보인다.

마이클 쿨터 HDUSA 신임 대표. 연합뉴스

마이클 쿨터 HDUSA 신임 대표. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

쿨터 신임 대표는 미국 국무부 정치·군사 담당 부차관보 출신으로, 글로벌 방산업체 '레오나르도 DRS'의 글로벌 법인 사장을 지낸 인물이다. 지난해 말 한화에어로스페이스에 합류해 글로벌 방산 전략을 총괄해왔다.

한화에어로스페이스는 "쿨터 대표가 미국 내 주요 파트너십 확대와 현지 네트워크 구축에 집중하며 그룹의 대미 방산 영향력을 높일 것"이라고 했다. 기존 HDUSA 대표였던 마이크 스미스는 최고운영책임자(COO) 겸 지상 방산 사업 총괄로 이동해, 쿨터 대표와 함께 사업 운영 전반을 맡는다.


한화에어로스페이스는 이번 인사 이후에도 김동관 전략부문 대표(부회장)와 손재일 사업부문 대표의 직위에는 변동이 없다고 덧붙였다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'꿀꿀이죽' 먹는 국민에 마음 아파 최초 개발…이제 '프리미엄' 우지라면 돌격 '꿀꿀이죽' 먹는 국민에 마음 아파 최초 개발…이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기