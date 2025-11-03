육동한 춘천시장, 국회 찾아 국비 확보 '총력전'

송기헌·허성무·허영·한기호·황명선 의원 만나

소양8교·태권도품새선수권대회·바이오산업 등 국비 반영 건의

연구개발특구 지정 등 중장기 정책과제도 함께 제안

육동한 춘천시장이 3일 국회를 찾아 2026년 정부예산 추가 확보를 위한 전방위 행보에 나섰다.

육동한 춘천시장이 3일 국회를 찾아 허영 의원을 만나 2026년 정부예산 추가 확보를 위한 행보에 나서고 있다. 춘천시 제공

육동한 시장은 이날 국회에서 한기호, 송기헌, 허성무 예산결산특별위원회 위원과 허영 의원(민주당 원내정책수석부대표), 황명선 의원을 만나 지역균형발전과 첨단산업 생태계 조성을 위한 주요 현안 사업의 추진 상황을 설명하고 국회 차원의 지원을 요청했다.

이번 방문은 5일부터 시작되는 국회 예산결산특별위원회의 2026년도 정부예산안 심의에 앞서 기존 반영된 예산을 사수하는 한편 추가적으로 주요 사업의 국비를 확보하기 위한 차원이다.

구체적으로는 △소양8교 건설 설계비 35억원 △2026 세계태권도품새선수권대회 지원 15억원 △춘천시 순환형 매립시설 정비 구축 용역비 10억원 △디지털 랩온어칩 실용화 플랫폼 구축 23억원 △AI기반 당뇨병콩팥병 바이오마커 개발사업 42억원 등을 건의했다.

소양8교 건설사업은 강원 북부권 간선축 연결 및 접경지역 균형발전을 위한 핵심 인프라이며 2026 세계태권도품새선수권대회는 태권도 중심도시 춘천의 국제 위상을 높일 중요한 행사다. 또 디지털 랩온어칩 실용화 플랫폼 구축은 중소 바이오기업의 제품 상용화와 품질고도화를 지원하는 기반시설이다.

예산 건의와 함께 육동한 시장은 △연구개발특구 지정 및 특구본부 춘천 설치 추진 △은퇴자 마을 조성사업 입법 지원 △제6차 국도·국지도 건설계획 예타 통과 지원 △춘천역세권 개발사업 예타 통과 협력 등 중장기 정책과제도 함께 제안했다.

육 시장은 의원들과의 면담에서 "춘천은 강원특별자치도의 국가균형발전 중심 역할을 하고 있다"며 "이번 예산이 확보되면 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 말했다.

이에 허영 의원은 "춘천이 추진 중인 AI·의료첨단·바이오산업과 태권도 국제도시 구상이 국가 균형발전 전략에 부합한다"며 "예산 확보에 힘을 보태겠다"고 화답했다.

한기호 의원도 "소양8교를 비롯한 도로·환경 인프라는 북부권 발전의 기반"이라며 "국회 심의 과정에서 적극적으로 정부와 협의하겠다"고 답했다.

한편 국회 예결특위는 내달 5일 예산안 공청회를 시작으로 종합정책 질의, 부처별 심사, 예산안조정소위를 거쳐 전체회의를 통해 내년도 예산안을 의결할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



