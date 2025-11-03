[이미지 다이어리] '함께 한다는 것'

흰뺨검둥오리 한 쌍이 물살을 가르며 어디론가 향하고 있다. 그곳이 어디든 함께라면 두렵지 않다. 여인이든 친구이든 함께 할 누군가가 있다는 건 크나큰 행운이다.(여의도 한강)







