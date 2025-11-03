미래에셋, TIGER 200 적립식 매수 이벤트 진행

미래에셋자산운용은 '코스피 5000시대'를 준비하는 투자자를 위해 '코리아 투자도 TIGER ETF 적립식 매수 이벤트'를 진행한다고 3일 밝혔다.

최근 APEC 회의에서 한·미 관세 협상이 최종 타결되며 불확실성이 해소된 가운데 코스피 지수는 4000선을 돌파했다. 앞으로도 조선, 반도체 등 대형주 위주의 장세가 전망되면서 코스피 5000시대에 대한 기대감이 커지고 있다.

연간 총 보수 0.05%인 TIGER 200 ETF는 낮은 수준의 실투자비용으로 장기 투자 시 수익률을 극대화할 수 있다. 최근 개인 투자자의 매수세가 집중되면서 일평균 거래대금이 증가하고 있다. 풍부한 유동성을 갖추고 있다. TIGER 200 ETF의 10월 한달 일평균 거래대금은 1861억원으로 전월 대비 109.1% 증가했다.

미래에셋자산운용은 '코리아 투자도 TIGER ETF 적립식 매수 이벤트'를 진행한다. 내년 1월31일까지 TIGER 200 ETF 1주 이상 매수 인증을 한 고객 가운데 추첨을 통해 매월 200명에게 경품을 제공한다. 자세한 내용은 TIGER ETF 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

미래에셋자산운용 이승원 디지털플랫폼본부장은 "연초부터 국내외 다양한 리스크를 이겨내고, 정책 혜택을 받으며 코스피 200 지수는 퀀텀 점프하고 있다"며 "상대적으로 낮은 보수의 TIGER 200 ETF를 통해 장기 우상향이 기대되는 코스피 200에 현명하게 투자할 수 있다"고 말했다.





