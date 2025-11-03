APEC 軍 경호·경비작전 중 생명 구한 장병들…"구급차 올 때까지 심폐소생술"

심원창·안선근·신현태·이효욱 등 4명 "국민을 지킨다는 사명감으로"

APEC 기간 중에 경주지역에서 군(軍)경호·경비작전을 수행하던 장병들이 생명이 위급한 시민을 구한 사실이 알려져 눈길을 끈다.



주인공은 방첩사령부 심원창 준위와 육군 제50보병사단 포병대대 안선근 상사, 신현태·이효욱 일병 등 총 4명이다.

(왼쪽부터)이효욱 일병, 안선근 상사, 심원창 준위, 신현태 일병. 육군 제50사단 제공 AD 원본보기 아이콘

3일 경주시와 육군 제50사단 등에 따르면 이들은 지난 달 31일 밤 APEC 정상회의 안전을 위한 경호·경비작전의 일환으로 보문단지 인근 지역을 기동순찰 중이었다.

밤 9시께 한 마을 앞을 지나던 중 노인이 길가에 쓰러지는 모습을 목격하고 현장을 확인한 결과, 노인은 의식이 희미하고 호흡이 매우 약한 상태였다.

심 준위는 즉시 상황을 판단하고 심폐소생술(CPR)을 진행하며, 주변에 있던 주민에게 119신고를 요청했다.

안 상사는 119구급대가 현장까지 신속히 도착할 수 있도록 연락을 유지하고, 구급차가 보이자 현장까지 안내했다.

당시 추운 날씨에 체온이 급격히 떨어질 우려가 있었기에 신현태·이효욱 일병은 자신들이 입고 있던 방상복과 점퍼를 벗어 바닥에 깔고, 노인을 덮어 체온을 유지시켰다.

장병들은 구급대가 도착할 때까지 노인 곁을 지키며 심폐소생술을 지속했고, 이후 노인은 구급대에 인계돼 인근 병원으로 이송돼 의식과 호흡이 정상으로 회복된 것으로 전해졌다.

안선근 상사는 "당시에는 오직 '골든타임을 지켜야 한다'는 생각뿐이었다"며 "국민의 생명을 지키는 것은 군인의 가장 큰 사명이라 생각한다"고 말했다.

문병삼(소장) 군작전본부 본부장은 "APEC 기간 중 장병들이 맡은 임무를 넘어 국민의 생명과 안전을 지킨 모범적인 사례"라며, "앞으로도 국민의 군대로서 국민이 안심할 수 있는 임무수행에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>