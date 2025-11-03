본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

바이오헬스

순천향대의료원, 동탄2신도시에 '미래형 상급종합병원' 설립 추진

조인경기자

입력2025.11.03 15:30

수정2025.11.03 15:34

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수도권 남부 최종 거점병원 목표
고려대의료원 컨소시엄과 2파전

순천향대학교병원이 경기도 화성시 동탄2신도시에서 미래형 상급종합병원 건립에 도전한다.


서유성 순천향대 중앙의료원장

서유성 순천향대 중앙의료원장

AD
원본보기 아이콘

순천향대 중앙의료원은 지난달 30일 접수를 마감한 '동탄2신도시 종합병원 유치 패키지형 개발사업'에 사업계획서를 제출하고 화성 동탄 지역에 미래형 상급 종합병원 건립을 공식화했다고 3일 밝혔다.

순천향대 중앙의료원은 지난 50여년간 서울, 부천, 천안, 구미 등 4개 부속병원을 운영하며 권역응급의료센터, 심뇌혈관센터, 코로나 거점병원 등을 통해 국가 의료 대응의 최전선에서 역할을 수행해왔다. 이번 동탄 프로젝트는 이러한 경험과 역량을 바탕으로 수도권 남부의 최종 거점병원을 세우겠다는 목표를 담고 있다.


신축 병원은 암·심혈관·응급·소아·여성의학 분야를 특화하고, 인공지능(AI)·정밀의료 등 첨단 스마트 진료시스템을 구축해 미래 의료를 선도한다는 구상이다. 의료데이터, 빅데이터 기반 정밀의료 연구소를 운영하고 디지털·스마트 환경에 최적화된 치유공간도 조성할 방침이다. 특히 기존 4개 부속병원과 동탄을 연계해 의료·연구·교육의 삼각축을 완성하고 진료와 연구, 교육이 유기적으로 연결된 'AI 메디컬 러닝 시티'로 발전시킬 계획이다.


서유성 순천향대 중앙의료원장은 "순천향의 철학은 빠른 확장이 아니라 깊은 신뢰"며 "동탄에 세우는 병원은 단순한 건물이 아니라 사람의 생명을 지키는 '도시의 심장'이자 대한민국 의료의 미래를 뛰게 할 새로운 엔진이 될 것"이라고 말했다.

한편, 화성시와 한국토지주택공사(LH)가 추진하는 이번 사업은 화성동탄2 택지개발지구 내에 대형 종합병원을 유치하기 위해 의료시설용지와 주상복합용지를 패키지로 매각하는 형태로 진행된다. 앞서 참가확약서를 제출했던 순천향대의료원과 고려대의료원 2개 컨소시엄 모두 사업계획서를 제출하면서 2파전 구도가 형성됐다.


LH는 제출된 사업계획서를 기반으로 평가위원회를 개최해 이들 컨소시엄의 종합개발 구상, 종합병원 건립 및 운영계획, 사업 수행 능력 등을 평가한 뒤 이달 중 우선협상대상자를 선정할 예정이다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여기까지 맡았다고?"…'깜짝 등판' 국민연금, 경제의 축으로[기금·공제 대해부]① "여기까지 맡았다고?"…'깜짝 등판' 국민연금, 경... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기