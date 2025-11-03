본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

벤처기업協 "창업생태계 발전에 기여한 우수기관 찾습니다"

이성민기자

입력2025.11.03 14:52

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 18일까지 '창업지원 우수기관' 모집

벤처기업협회가 '제2회 대한민국 창업지원 우수기관 선정'에 참여할 기관을 오는 18일까지 모집한다고 3일 밝혔다.


이번 사업은 대한민국 창업생태계 발전에 기여한 공공기관 및 정부출연연구기관을 발굴하고, 우수사례를 널리 공유함으로써 벤처·스타트업 창업문화를 확산하기 위해 추진됐다.

벤처기업協 "창업생태계 발전에 기여한 우수기관 찾습니다"
AD
원본보기 아이콘

신청 대상은 벤처·스타트업 창업 활성화 및 창업기업(설립 7년 이내) 성장 지원, 창업 문화 확산을 위한 다양한 활동을 하고 있는 공공기관과 정부출연연구기관이다. 자세한 내용은 벤처기업협회 홈페이지에서 확인하면 된다.


협회 관계자는 "이번 공모를 통해 벤처창업 활성화에 기여한 기관들의 우수사례가 널리 알려져 더 많은 기관이 창업지원의 중요성을 인식하길 바란다"고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '이 음료'의 놀라운 비밀 "하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기