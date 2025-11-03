벤처기업協 "창업생태계 발전에 기여한 우수기관 찾습니다"

오는 18일까지 '창업지원 우수기관' 모집

벤처기업협회가 '제2회 대한민국 창업지원 우수기관 선정'에 참여할 기관을 오는 18일까지 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 대한민국 창업생태계 발전에 기여한 공공기관 및 정부출연연구기관을 발굴하고, 우수사례를 널리 공유함으로써 벤처·스타트업 창업문화를 확산하기 위해 추진됐다.

신청 대상은 벤처·스타트업 창업 활성화 및 창업기업(설립 7년 이내) 성장 지원, 창업 문화 확산을 위한 다양한 활동을 하고 있는 공공기관과 정부출연연구기관이다. 자세한 내용은 벤처기업협회 홈페이지에서 확인하면 된다.

협회 관계자는 "이번 공모를 통해 벤처창업 활성화에 기여한 기관들의 우수사례가 널리 알려져 더 많은 기관이 창업지원의 중요성을 인식하길 바란다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>