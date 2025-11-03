본문 바로가기
산업·IT
과학

최은수 인텔리빅스 대표 'CES 혁신상' 심사위원에 2년 연속 선정

김보경기자

입력2025.11.03 14:28

시계아이콘00분 30초 소요
2025년 이어 2026년 심사위원 선정
"AI 기술 개발과 혁신에 앞장서겠다"

최은수 인텔리빅스 대표 'CES 혁신상' 심사위원에 2년 연속 선정
영상분석 인공지능(AI) 전문기업 인텔리빅스는 최은수 대표가 세계 최대 전자·IT 박람회인 CES 혁신상 심사위원으로 2년 연속 선정됐다고 3일 밝혔다.


미국소비자기술협회(CTA)가 주관하는 CES 혁신상은 제품의 기술력·디자인·혁신성을 종합 평가해 선정하는 권위 있는 상이다. 최 대표의 2년 연속 선임은 AI 분야 전문성을 인정받은 것이다.

최 대표는 "전 세계에서 출품된 다양한 혁신 사례에 대한 심사를 과정을 통해 더 많이 배운다"며 "대한민국이 AI 강국으로 우뚝 설 수 있도록 AI 기술 개발과 혁신에 앞장서겠다"고 밝혔다.


최 대표는 악천후 환경에서도 객체를 탐지할 수 있는 AI 카메라 '빅스올캠(VIXallcam)'을 개발을 주도해 인텔리빅스의 기술력을 입증했다. ADEX2025 전시회(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회)에는 이재명 대통령이 직접 전시 부스를 방문해 제품에 관심을 보였다.


그는 인텔리빅스 대표로 순찰로봇, 국방경계AI 등 다양한 AI 개발을 주도하고 있다. 현재 서울과학종합대학원대학교(aSSIST) AI 석학교수로 박사과정 학생들을 대상으로 'AI 기반 비즈니스 모델 설계 및 리모델링 전략'을 연구·강의하고 있다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
