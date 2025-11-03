양주시, '대학캠퍼스 투어' 청소년 진로·진학 동기 부여 '큰 호응'

경기 양주시가 운영한 '미래로 가는 대학캠퍼스 투어' 프로그램이 청소년들의 진로 탐색과 대학 진학에 대한 동기 부여에 큰 성과를 거두며 성공적으로 마무리됐다.

양주시 진로진학지원센터는 청소년들이 실제 대학을 방문해 학과와 전공을 직접 탐색하고, 진로 방향을 구체화할 수 있도록 올해 상·하반기에 걸쳐 총 5회에 걸친 대학 탐방 프로그램을 진행했다.

이번 투어는 서울대학교(2회), 연세대학교, 고려대학교, 성균관대학교 등 수도권 주요 대학과 연계해 진행되었으며, 약 400명의 학생이 참여했다.

특히 참가 학생들은 각 대학 재학생 멘토와 한 조를 이루어 캠퍼스를 함께 탐방하며, 대학 생활과 학과 특성, 전공 선택 과정 등에 대한 생생한 이야기를 들을 수 있었다.

단순한 견학을 넘어 학생 스스로 진로 방향을 구체화하고 대학 진학 목표를 설정하는 계기가 되었으며, 이 같은 실질적인 체험 방식이 높은 만족도를 이끌었다.

참여한 한 학부모는 "아이들이 책이나 인터넷이 아닌 실제 대학생의 이야기를 들으며 자신이 가고 싶은 길을 고민할 수 있었다"며 "진학 의지가 눈에 띄게 달라졌다"고 전했다.

또한 한 학생은 "멘토 선배의 학과 이야기를 들으며 앞으로 어떤 준비를 해야 할지 구체적으로 생각할 수 있었다"고 소감을 말했다.

양주시 관계자는 "이번 캠퍼스 투어는 청소년들이 스스로의 적성과 진로를 발견하고 미래를 설계하는 데 큰 도움이 되었다"며, "앞으로도 청소년의 눈높이에 맞춘 맞춤형 진로·진학 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 양주시 진로진학지원센터는 하반기부터 '1:1 맞춤형 진로진학컨설팅' 사업을 새롭게 운영한다. 학생 개개인의 성향과 진로 목표를 반영한 전문 상담을 통해 보다 체계적이고 실질적인 진로·진학 지원을 제공할 예정이다.





