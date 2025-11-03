본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

BPA, 부산항 신항 임항도로 포장보수공사 마쳐

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.03 12:43

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산항 신항 임항도로의 포장 공사가 마무리됐다.


부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 부산항 신항 임항도로 이용자들에게 안전한 주행환경을 제공하기 위해 시행한 2025년 부산항 신항 임항도로 포장보수 공사를 마쳤다고 3일 알렸다.

임항도로란 항만과 그 배후지역을 연결하는 도로로 이번에 신항 견마삼거리에서 웅천대교까지 구간의 포장 보수가 완료됐다.

포장 보수공사를 완료한 부산항 신항 임항도로.

포장 보수공사를 완료한 부산항 신항 임항도로.

AD
원본보기 아이콘

BPA가 정부로부터 위탁받아 관리하는 신항 임항도로는 대형 트레일러 등 차량의 통행량이 많아 도로의 파손이 빈번하게 발생하는 구역이다. 이에 BPA는 도로 파손으로 인한 2차 피해를 방지하기 위해 상시점검을 통해 포트홀 발생 구간을 확인하고 유지보수가 필요한 부분에 대해 공사를 시행하고 있다.


또 중차량의 통행량이 많은 도로 특성을 고려해 내구성과 내유동성이 우수한 개질 아스콘을 사용해 포장수명의 연장 등 안전성을 향상했다.


부산항만공사 이상권 건설본부장은 "부산항 신항 임항도로 이용자들이 불편하지 않도록 도로 안전성을 확보하고 수시 점검 및 유지보수를 최선을 다해 실시하겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기