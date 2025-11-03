파주시, 내년 새 종량제봉투 도입…3ℓ 일반용·5ℓ 재사용 신설

파주시, 2026년부터 새로운 규격·디자인의 종량제봉투 도입

시민 의견 반영한 비예산 디자인 변경…"1~2인 가구에 적합"

경기 파주시는 오는 2026년부터 새로운 규격과 디자인의 종량제봉투를 도입한다고 3일 밝혔다.

파주시, 2026년부터 새로운 규격·디자인의 종량제봉투 도입 안내문. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 '일반용 3ℓ 봉투'와 '재사용(쇼핑 겸용) 5ℓ 봉투'를 신설했으며, 이번 개선은 1~2인 가구 증가와 외국인 인구 확산 등 인구 구조 변화를 반영해 시민 생활 편의를 제고하고 생활폐기물 관리 체계를 정비하기 위한 것이다.

'일반용 3ℓ 봉투'는 1~2인 가구의 소형 생활폐기물 배출에 적합하도록 제작했으며, 가격은 음식물쓰레기 3ℓ 봉투와 동일한 140원(매당)이다. 시는 종량제봉투 디자인 개선과 별개로 가격 인상은 없을 것이며, 기존 종량제봉투 재고 소진 시점부터 새 봉투를 순차적으로 공급하겠다고 밝혔다.

새 종량제봉투의 디자인은 별도의 예산을 사용하지 않고, 파주시가족센터 결혼이민자들과 협업해 완성됐다. 다문화 시민의 시각과 생활방식을 반영해 서로 다른 문화를 존중하는 의미를 담아 디자인했다.

이번 개선은 이동시장실 운영과 국민제안 등을 통해 반복적으로 제기된 시민 의견을 반영한 결과다. 다만 그동안은 종량제봉투 디자인에 관한 규정이 포함된 '파주시 폐기물 관리에 관한 조례 시행규칙'으로 인해 디자인 변경이 쉽지 않았다. 시는 해당 시행규칙 개정을 추진 중이며, 입법예고는 11월 21일 마무리될 예정이라고 밝혔다.

심재우 자원순환과장은 "새 종량제봉투 도입은 시민 의견을 반영한 생활밀착형 조치로, 100만 자족도시를 향해 나아가는 파주에 걸맞은 생활폐기물 배출 환경을 조성하기 위한 노력의 일환"이라며 "시민 불편 최소화와 자원순환 촉진을 위해 차질 없이 시행하겠다고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>