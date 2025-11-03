양평군, '2040년 양평 군기본계획' 수립 군민계획단 모집

경기 양평군(군수 전진선)은 3일부터 24일까지 미래 양평의 청사진을 그릴 '2040년 양평 군기본계획' 수립을 위해 군민과 함께하는 '도시정책 군민계획단'을 모집한다고 밝혔다.

군민계획단은 군기본계획 수립 과정에 직접 참여해 도시 미래상과 분야별 정책 등에 대한 의견을 제시하는 역할을 맡는다.

모집 대상은 양평군에 주소를 둔 청소년 이상 관내 거주자로, 군은 도시·주택·교통, 산업·환경·안전, 문화·복지·관광 3개 분야에서 지역, 연령, 성별 등을 고려해 약 30명을 선정할 계획이다.

군민계획단은 무보수 명예직으로 활동하며, 12월부터 총 4회에 걸쳐 워크숍과 분과별 토론 등 회의에 참여하게 된다.

전진선 양평군수는 "2040년 양평의 미래는 행정만이 아닌 군민과 함께 만들어가는 계획이어야 한다"며, "군민 여러분의 적극적인 참여가 양평의 지속 가능한 발전을 이끄는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

한편, 군민계획단 참여를 희망하는 군민은 오는 11월 24일까지 양평군청 누리집 내의 신청서를 작성한 뒤, 도시과를 방문해 제출하면 된다.





