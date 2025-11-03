광주 서구, 6일 뇌과학자 '장동선 박사' 초청 강연

'AI는 세상을 어떻게 바꾸는가' 주제

광주시 서구가 오는 6일 오후 7시 서빛마루문화예술회관에서 대한민국 대표 뇌과학자인 장동선 박사를 초청해 '특별 북토크'를 연다.

3일 서구에 따르면 이번 북토크는 'AI는 세상을 어떻게 바꾸는가'라는 주제로 1부 강연과 2부 대담 프로그램으로 진행된다.

장동선 박사는 '궁금한뇌연구소' 대표로 독일 막스플랑크 뇌공학 연구소에서 인간지각·인지·행동 분야를 연구했다. 유튜브 채널 '장동선의 궁금한 뇌'를 운영해 큰 인기를 끌고 있으며 주요 저서로는 'AI는 세상을 어떻게 바꾸는가', '뇌는 춤추고 싶다' 등이 있다.

1부 강연에서는 인공지능의 발전과 활용 사례, 사회문화 전반에 미칠 영향력 등을 중점적으로 다루며 디지털 전환 시대에 요구되는 인간의 역할과 가치에 대한 통찰을 전할 예정이다.

2부 대담에서는 김이강 서구청장이 직접 진행자로 나서 장 박사와 함께 인공지능을 비롯한 다양한 주제에 대해 진솔한 대화를 나눈다.

예매는 티켓링크에서 가능하며 전석 5,000원이다. 자세한 사항은 서구청 도서관과로 문의하면 된다.

채봉길 도서관과장은 "AI 융복합시대를 살아가는 지역 주민들이 삶의 시야를 넓히고 공감대를 형성할 기회가 되기를 바란다"며 "많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





