광주 서구 '골목경제119프로젝트'…주민생활비 100억 절감

온누리상품권 유통 내역 분석 결과

524억 돌파…연말까지 최대 20% 할인 혜택

광주시 서구가 추진한 '골목경제119 프로젝트'로 주민들의 생활비가 100억원 이상 절감된 것으로 나타났다.

3일 서구에 따르면 중소벤처기업부 광주전남중소벤처기업청 자료를 토대로 올해 1월부터 9월까지 온누리상품권 유통 내역을 분석한 결과 서구 관내에서 총 524억원 규모의 상품권이 유통돼 전년 대비 약 13배인 488억원이 증가했다.

특히 디지털온누리상품권은 충전할 때마다 기본 10% 할인되고 페이백 10% 이벤트가 추가 진행되면서 주민들은 실제 사용금액의 105억원을 절약하는 효과를 거뒀다.

서구는 이 같은 추세가 연말까지 이어질 경우 누적 절감액이 200억원에 달할 것으로 전망하고 있다.

또 골목상권 활성화와 소비 진작을 위해 '코리아 그랜드 페스티벌' 후인 10일부터 연말까지 자체적으로 5% 추가 페이백 행사를 추진, 주민들이 최대 20%의 할인 혜택을 누릴 수 있도록 지원할 예정이다.

온누리상품권은 관련 예산이 전액 국비로 지원돼 지자체 부담 없이 주민들 생활비 절감과 상인들의 매출 증가로 주목을 받으면서 지난달 31일 중소벤처기업부가 주최하고 소상공인시장진흥공단, 소상공인연합회가 주관한 '2025년 대한민국 소상공인대회'에서 행정안전부장관상을 수상했다.

앞서 올해 한국매니페스토실천본부 최우수상, 제30회 한국지방자치경영대상 종합대상도 연달아 수상하는 계기가 됐다.

서구는 '골목경제119 프로젝트'를 통해 전국 최초로 행정구역 전체(18개 동)를 골목형 상점가로 지정하고 온누리상품권 가맹점을 대폭 확대하면서 골목상권의 자생력 강화와 민생경제 회복에 총력을 기울이고 있다.

특히 서구는 구청장 집무실에 '골목 경제 상황판'을 설치하고 상인 의견을 문자로 받는 '골목경제119폰' 개설, 18개 동 순회 골목집무실 운영, 소상공인 맞춤형 교육 등을 통해 정책을 데이터-현장-소통으로 연결하는 체계를 갖췄다.

김이강 서구청장은 "이제 서구의 골목 경제는 단순한 생존을 넘어 구조적 회복과 소비-매출-재투자의 선순환 단계로 나아가고 있다"며 "소비의 방향이 다시 골목을 향하고, 골목이 다시 사람을 불러 모으며 착한도시 서구에서 착한경제 모델을 완성하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



