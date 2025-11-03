롯데바이오로직스, CPHI Worldwide 2025 이어 월드 ADC 참가

ADC CDMO 시장 글로벌 경쟁력 강화

롯데바이오로직스가 세계 최대 제약·바이오 전시회 'CPHI Worldwide' 참가를 성공적으로 마무리하고, 이어서 미국 샌디에이고에서 열리는 'World ADC San Diego 2025(월드 ADC)'에도 참가한다고 3일 밝혔다.

롯데바이오로직스가 지난달 28~30일(현지시간)까지 독일 프랑크푸르트에서 개최된 'CPHI Worldwide'에 설치했던 부스 전경. 롯데바이오로직스 AD 원본보기 아이콘

롯데바이오로직스는 지난달 28~30일(현지시간)까지 독일 프랑크푸르트에서 개최된 'CPHI Worldwide'에 참가했다. 기간 중 40여회 이상의 신규 파트너십 미팅을 진행하는 등 적극적인 활동으로 글로벌 잠재 고객기반을 확대했다고 회사는 설명했다. 특히 행사를 통해 SK팜테코와 ADC(항체-약물접합체) 시장 공략을 위한 전략적 업무협력(LOI)을 체결하기도 했다.

이어서 롯데바이오로직스는 내달 3~6일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열리는 월드 ADC에도 연이어 참가한다는 계획이다. 올해로 16회를 맞이한 월드 ADC는 항체-약물접합체 분야 세계 최대 규모의 행사다. 올해는 약 1400여 명 이상의 글로벌 전문가와 기업가들이 모여 최신 기술 동향과 연구성과를 공유할 예정이다.

행사 첫날엔 장건희 롯데바이오로직스 기술개발부문장이 'ADC 플랫폼을 통한 항체-약물접합체 개발 및 제조 가속화'를 주제로 발표를 진행할 예정이다. ▲롯데바이오로직스의 ADC 개발부터 GMP 생산까지 아우르는 최첨단 생산 인프라 ▲독자적 친수성 링커 기술인 솔루플렉스 ▲임상 및 상업용 생산으로의 신속한 전환을 지원하는 유연하고 효율적인 시스템 등 롯데바이오로직스의 ADC CDMO 서비스 경쟁력 등을 알린다는 복안이다.

제임스박 롯데바이오로직스 대표이사는 "미국과 한국의 듀얼 사이트 기반 글로벌 생산 인프라와 엔드투엔드(End-to-End) 서비스를 통해 고객사의 개발 리스크를 줄이고 상업화 속도를 높이겠다"며 "CPHI에서 확인한 글로벌 관심과 협력 기조를 토대로, 월드 ADC에서도 글로벌 ADC CDMO로서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>