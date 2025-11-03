본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

빗썸, 신세계그룹 대규모 쇼핑 축제 '대한민국 쓱데이' 참여

유현석기자

입력2025.11.03 10:36

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

빗썸이 신세계그룹의 대표 쇼핑 축제 '대한민국 쓱데이'에 참여해 대규모 혜택 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

빗썸, 신세계그룹 대규모 쇼핑 축제 '대한민국 쓱데이' 참여
AD
원본보기 아이콘

'대한민국 쓱데이'는 이마트, 신세계백화점 등 신세계 주요 계열사들이 함께 진행하는 연중 최대 규모의 쇼핑 행사다. 빗썸은 지난해에도 쓱데이에 맞춰 비트코인 나눔 이벤트 '쓱.썸.쏨'을 선보였고, 올해는 약 120억 원 규모로 고객 혜택 규모를 확대했다.


이번 제휴 이벤트는 당첨 행운을 노릴 수 있는 랜덤 추첨 방식으로 진행된다. 참여는 11월9일까지 신세계 계열사의 쓱데이 이벤트 페이지에서 응모권을 발급받아 빗썸 앱에 등록하면 된다. 응모권을 등록한 빗썸 회원에게는 5000원 또는 1만 원 상당의 빗썸 원화가 랜덤으로 지급된다. 참여자 전원에게 혜택이 주어지는 100% 당첨형 이벤트다.

빗썸 생애 최초 가입자의 경우 추가 혜택을 받을 수 있다. 투자지원금 2만원을 포함해 최소 5만원, 최대 1천만 원의 빗썸 원화를 랜덤으로 받을 수 있다. 11월30일까지 1회 이상 거래를 완료하면 신세계 계열사에서 사용할 수 있는 3만원 상당의 모바일 상품권이 추가로 제공된다.


빗썸 원화는 11월12일 빗썸 앱 '혜택존'의 빗썸 랜덤박스를 통해 일괄 지급된다. 11월18일까지 수령할 수 있다. 이벤트 참여를 위해서는 고객확인(KYC) 및 KB국민은행 계좌 연동이 필요하며, 세부 내용은 신세계그룹 쓱데이 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.


빗썸 관계자는 "올해도 대한민국 최대 쇼핑 축제 '대한민국 쓱데이'에 참여해 고객과 더 큰 혜택을 나누려 한다"면서 "앞으로도 시장을 선도하는 다양한 제휴를 통해 가상자산이 고객의 일상 속 혜택으로 자리 잡을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기