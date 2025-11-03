본문 바로가기
기보, 기업銀과 벤처투자 생태계 활성화 '맞손'

김철현기자

입력2025.11.03 10:20

숏뉴스
불러오는 중...

최대 1000억원 규모 협약보증 공급

기술보증기금은 중소기업은행과 '혁신창업기업 투자연계 자금공급 확대를 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 협약은 벤처투자기관으로부터 투자를 유치한 유망 기술창업기업에 기술개발 및 사업화 자금을 적기에 공급해 스케일업을 지원하고, 벤처투자 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다.


협약에 따라 기보는 기업은행의 특별출연금 50억원을 재원으로 최대 1000억원 규모의 특별출연 협약보증을 공급하고 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) 등의 우대혜택을 제공한다. 기업은행은 ▲대출금리 우대(최대 1.5%포인트) 등을 통해 혁신창업기업의 금융 부담 완화에 나선다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 벤처투자기관으로부터 ▲5억원 이상 투자를 유치한 창업 후 7년 이내 비상장 중소기업 ▲2년 이내에 20억원 이상 투자를 유치한 기술사업평가등급 BB등급 이상 비상장 중소기업 등이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 스타트업이 후속 투자라운드 진행 전까지 필요한 자금을 안정적으로 확보할 수 있도록 금융지원을 확대하고, 기술창업기업의 성장 사다리 구축과 벤처생태계 활성화를 위해 긴밀히 협력해 나갈 계획이다.


김종호 기보 이사장은 "이번 협약을 통해 투자를 유치한 혁신 스타트업이 데스밸리를 극복하고 적기에 유동성을 확보할 수 있는 기반이 마련됐다"며, "기보는 앞으로도 유관기관과의 협업을 확대해 기술창업기업의 금융 애로를 해소하고, 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있는 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

