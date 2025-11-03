본문 바로가기
현대해상, 병원 내 도서관 '마음心터' 올해 3곳 추가 개관

최동현기자

입력2025.11.03 09:57

현대해상이 올해 전남대 어린이병원, 한림대 동탄성심병원, 국립나주병원 등 3곳에 '도서관 마음(心)터'를 추가 개관했다고 3일 밝혔다.


도서관 마음心터는 병원을 찾는 환자와 보호자, 의료진이 책을 통해 마음의 안정을 찾고 휴식할 수 있도록 병원 내 유휴공간을 활용해 조성하는 현대해상의 대표 사회공헌 사업이다. 2015년 첫 조성 이후 현재까지 전국 총 31개 병원에 개관해 운영 중이다.

올해 새로 문을 연 3개 병원의 도서관 마음心터는 지역 거점에 아동·청소년 등 정서적 회복이 필요한 병원을 고려해 선정했다. 현대해상은 각 병원에 양질의 도서와 도서집기, 북카페형 인테리어를 지원했으며, 개관 이후에는 정서 안정에 도움이 되는 문화 치유 프로그램을 운영할 예정이다.


현대해상 관계자는 "환자와 가족이 마음까지 지치지 않도록 병원 안에서도 따뜻한 쉼과 위로를 느낄 수 있는 공간을 만들고자 했다"며 "앞으로도 현대해상은 지역사회와 함께 마음이 건강한 사회를 만들어가기 위한 활동을 이어가겠다"고 말했다.


현대해상이 지난달 30일 경기 화성시에 위치한 한림대학교동탄성심병원에서 병원 및 현대해상 관계자들이 참여한 가운데 도서관 '마음心터'를 개관했다. 현대해상

최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

