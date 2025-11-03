본문 바로가기
'모두를 위한 AI 시대'…글로벌 ICT 표준 전략 한자리에

박유진기자

입력2025.11.03 11:00

'2025 국제 ICT 표준화 컨퍼런스' 개최
엔비디아 CTO·ETSI 사무총장 기조연설
피지컬 AI·6G·양자 표준화 전략 논의

'모두를 위한 AI 시대'…글로벌 ICT 표준 전략 한자리에
과학기술정보통신부는 지식재산처와 공동으로 3일부터 5일까지 사흘간 서울 양재 엘타워에서 '2025 국제 ICT 표준화 컨퍼런스(GISC 2025)'를 개최한다고 3일 밝혔다.


올해 9회째를 맞은 GISC는 '모두를 위한 AI 시대(AI for All)'를 주제로, 인공지능 기술의 혜택을 공평하게 누리고 함께 발전하는 포용적 혁신 사회 구현 방향을 논의한다. 또한 양자·6G 등 디지털 전략기술의 표준화와 지식재산 전략을 주제로 국내외 주요 전문가 1000여명이 참석한다.

특히 올해는 우리나라가 단독으로 기획했던 '글로벌 표준전략 세미나'를 유럽전기통신표준협회(ETSI), 영국 과학혁신기술부(DSIT), 일본 통신기술위원회(TTC) 등 해외 주요 기관과 공동 주관한다.


이날 개막식에서는 얀 엘스버거 ETSI 사무총장과 닐 트레벳 크로노스그룹 회장이자 엔비디아(NVIDIA) 최고기술관리자(CTO)가 기조강연자로 나서 '피지컬 AI 시대의 포용적이고 혁신적인 디지털 혁신을 위한 글로벌 표준화 방향'을 제시했다.


이번 행사는 글로벌 트랙과 국내 트랙으로 나뉘어 진행됐다. 글로벌 트랙은 ▲글로벌 표준전략 세미나(AI·6G·양자) ▲표준역량강화 세미나 ▲한·중·일 IT 표준협력회의 ▲한-EU 표준전략 워크숍 등으로 구성됐다. 국내 트랙은 ▲ICT 표준특허 성과발표회 ▲미래혁신 표준 세미나 ▲AI 윤리·안전성 세미나 ▲국제표준화전문가 및 표준화포럼 활동 설명회 등으로 운영됐다.

박태완 과기정통부 국장은 "APEC 정상회의에서 강조된 것처럼 우리나라가 AI 3대 강국으로 도약하기 위해서는 단순한 기술력뿐 아니라 글로벌 무대에서 선택받을 수 있을 만큼의 보편성을 갖추는 것이 필수적"이라며 "독자 AI 모델 확보와 피지컬 AI 육성 등 기술 경쟁력 확보와 함께 글로벌 표준화 활동을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.


김정균 지식재산처 국장은 "기술패권 경쟁 시대에 지식재산과 표준은 기술주권을 확보하는 핵심 전략 도구로 부상했으며, 이들이 융합된 표준특허는 글로벌 시장 선점의 핵심 요소로 작용하고 있다"며 "우리 기업의 글로벌 시장 선점을 견인하고 기술무역수지 개선을 도모할 수 있도록 표준특허 경쟁력 확보 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

