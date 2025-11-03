본문 바로가기
이재준 수원시장 "탄소중립은 시민실천이 있을 때 실현"

이영규기자

입력2025.11.03 09:10

이재준 수원시장이 "탄소 중립은 시민 한 사람 한 사람의 실천이 있을 때 실현할 수 있다"고 강조했다.


이재준 시장은 수원시가 2일 고색역 상부 공원 일원에서 개최한 '제1회 탄소중립 한마당 축제'에 참석해 "적정 실내 온도를 유지하고, 쓰레기 배출량을 줄이는 등 작은 행동이 모여 지구를 위한 큰 물결이 될 수 있다"며 "우리 자신과 후손들, 지구에 사는 모든 이를 위해 '탄소중립'에 동참해 달라"고 당부했다.

'지구로운 일상, 무해로운 삶'을 주제로 열린 이날 축제는 수원시 최초로 운영하는 '탄소중립 실천 주간(11월 2~14일)'의 시작을 알리는 행사였다. 공연과 체험, 캠크닉(소풍을 가듯 가볍게 즐기는 캠핑)존이 어우러진 시민 참여형 축제로 진행됐다.


이재준 수원시장이 2일 열린 '제1회 탄소중립 한마당 축제'에 참석해 시민들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

이재준 수원시장이 2일 열린 '제1회 탄소중립 한마당 축제'에 참석해 시민들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

이날 축제는 탄소중립 그린도시 기념식과 탄소공감 버스킹공연·영화상영회, 탄소중립 키자니아 어린이 직업체험존 운영 등으로 이뤄졌다.

시민들이 일상에서 실천할 수 있는 에너지 절약, 자원순환, 탄소중립 생활 습관 등을 체험하며 배울 수 있도록 프로그램을 구성했다.


탄소중립 그린도시 기념식은 '탄소흡수나무' 기념식수, 유공자 표창, 미디어 퍼포먼스 등으로 진행됐다. 어린이 합창단은 '함께 가요, 탄소중립'을 합창했다.

대학생과 지역 예술인이 참여하는 버스킹 공연과 환경 애니메이션 영화 상영회에도 시민들의 발길이 이어졌고, '찾아가는 키자니아 어린이 직업체험존''에서는 어린이들이 도시숲 가드너·친환경 이동 수단 정비사 등 환경 관련 직업을 체험했다.


수원시 관계자는 "이번 축제를 계기로 시민이 주도하는 탄소중립 실천 문화가 일상으로 확산됐으면 한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
