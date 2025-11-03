본문 바로가기
현대차, '제10회 현대키즈모터쇼 공모전' 개최

오현길기자

입력2025.11.03 08:57

"어린이 상상력·아이디어 적극 지원"

현대자동차가 '어린이들의 상상 속 미래도시'를 주제로 '제10회 현대키즈모터쇼' 공모전 온라인 접수를 3일부터 시작한다고 밝혔다.


2016년 시작한 현대키즈모터쇼는 매년 공모 작품 수와 전시 방문객 수가 지속적으로 증가하며 큰 기대를 받고 있다. 올해는 ▲미래 도시 ▲미래 모빌리티 ▲미래 로봇 등 다양한 기술들을 자연스럽게 이해하고, 미래 기술들이 적용된 삶을 상상해 볼 수 있는 기회를 제공할 계획이다.

공모전에 접수된 작품 중 미술, 공학, 도시 등 다양한 분야 전문가의 집단 심사를 받은 300점을 본선 진출작으로 선정, 평가를 통해 부총리 겸 교육부장관상과 현대자동차 대표이사상 각 3점씩, 총 6점의 최우수 수상작을 최종 발표할 예정이다. 최우수 수상작은 내년 5월 가족의 달을 기념해 현대 모터스튜디오 고양에 전시된다.


지성원 현대차 브랜드마케팅본부장은 "지난 10년간 이어온 현대자동차의 대표적인 유스(Youth) 캠페인으로, 어린이들이 모빌리티·로보틱스·친환경 에너지 등 우리가 살아갈 미래도시의 모습을 마음껏 상상하고 도화지에 펼치기 좋은 기회"라며 "어른이 미처 생각하지 못하는 성장세대만의 상상력과 창의적인 아이디어를 소개하고, 이를 적극적으로 지원하고자 한다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
