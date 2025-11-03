퓨처플레이, PE 자격 확보…AC·VC 포함 전방위 투자사로 도약

AC·VC에서 PE까지 투자 스펙트럼 확장

예비창업·성장·상장 이후까지 동행

'벤처 생태계 선순환 구조' 구축

퓨처플레이가 사모펀드 운용사(PE) 자격을 취득하면서, 기업의 전주기 투자 체계를 구축했다.

3일 퓨처플레이는 "'기관전용사모집합투자기구 업무집행사원' 라이선스를 확보해 예비창업 단계부터 스케일업, 상장 이후 성숙 단계까지 기업의 전 생애주기를 아우르게 됐다"며 이같이 밝혔다.

앞서 퓨처플레이는 2013년 기술 창업가를 위한 컴퍼니빌더로 시작해, 2019년 액셀러레이터(AC) 라이선스를 취득하고, 2023년 벤처캐피털(VC) 자격을 획득하며 국내 첫 AC 확장형 VC 모델을 구축한 바 있다. 향후 퓨처플레이는 기술 중심 투자 역량과 밸류업 경험을 바탕으로, 단순한 지분 투자를 넘어 기업 단계별 최적 자본 구조를 설계하는 역할을 강화할 계획이다.

권오형 퓨처플레이 대표는 "투자한 기업이 상장 후에도 여전히 성장과 확장의 길을 걷고 있다면 그 이후의 여정까지 함께하는 것이 우리의 역할"이라며 "이번 자격 확보는 단순한 투자 단계 확대가 아니라, 창업가가 필요로 하는 모든 순간에 함께하는 전방위 투자사로의 도약이다. 자본 공급을 넘어 창업부터 상장 이후까지 이어지는 선순환 투자 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.

최근 퓨처플레이는 권오형 대표 단독 체제로 전환하며 창업가 지원 역량을 한층 강화했다. 글로벌 확장을 준비하는 창업가에게 해외 사업 개발, 국제 네트워크 구축, 후속 투자 유치를 지원하고 있으며, 딥테크 기업을 위해 단계별 자금 조달과 대안 금융 솔루션을 설계·연계해 장기 성장 기반을 마련하고 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>