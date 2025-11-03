본문 바로가기
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF, 순자산액 6000억원 돌파

박형수기자

입력2025.11.03 08:35

숏뉴스
한국투자신탁운용은 2022년 11월 상장한 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 상장지수펀드(ETF) 순자산액이 6000억원을 돌파했다고 3일 밝혔다.


한국거래소에 따르면 10월 31일 종가 기준 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 순자산액은 6111억원으로 집계했다. 최근 3개월 동안 약 900억원의 자금이 꾸준하게 유입됐다. ETF 성장은 글로벌 반도체 대표 기업에 집중 투자하는 운용 전략과 우수한 수익률 덕분으로 풀이된다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 반도체 산업 내 ▲메모리 ▲비메모리 ▲파운드리 ▲반도체 장비 등 4대 핵심 섹터의 글로벌 1위 기업에 투자한다. 상위 기업은 시장에서 지속해서 경쟁 우위를 차지하기 때문에 AI 반도체 시장의 트렌드를 효과적으로 반영할 수 있다는 장점이 있고 우수한 성과도 기대할 수 있다. 영역별 대표 기업에 대한 투자 전략은 변동성에 따른 영향을 줄일 수 있다. 장기 투자했을 때 안정적인 수익 창출이 가능하다. 현재 편입 종목 비중은 SK하이닉스(26.54%), ASML(18.72%), TSMC(18.39%), 엔비디아(17.76%) 순이다.


ETF의 포트폴리오 구성은 수익률 개선으로 이어지고 있다. 해당 ETF의 최근 6개월 수익률은 103.49%, 1년 수익률은 83.28%다. 국내 상장된 글로벌 반도체 ETF의 평균(6개월 73.22%, 1년 51.61%)을 웃돌았다. 상장 이후 수익률은 369.54%에 달한다.


남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 현재 글로벌 반도체 시장을 주도하는 기업에 집중해 효율적인 투자 성과를 추구하고 있다"며 "실제 성과를 통해 해당 전략의 유효성이 입증되고 있다"고 말했다.

이어 "반도체는 장기 투자 포트폴리오에 반드시 편입해야 할 섹터"라며 "확정기여(DC)형·개인형퇴직연금(IRP) 등 퇴직연금 계좌와 개인종합자산관리계좌(ISA)를 활용해 미래 성장성이 주목되는 반도체 산업에 장기 투자하는 것을 추천한다"고 강조했다.


ETF는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.


ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF, 순자산액 6000억원 돌파
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
