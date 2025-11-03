핀트 X KB증권, 투자시장 활기 속 AI투자 이벤트

인공지능(AI) 기반 간편투자 서비스 '핀트(fint)'를 운영하는 디셈버앤컴퍼니는 투자시장 활성화에 발맞춰 KB증권과 함께 핀트 AI투자 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

디셈버는 투자자가 핀트의 AI 전략을 통해 손쉽게 국내외 자산을 운용하고 실질적인 혜택도 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다. 핀트의 AI투자 전략을 직접 체험할 기회를 제공함으로써 투자자들의 관심과 시장 활기를 이어간다는 전략이다.

이벤트는 오는 30일까지 진행하며 핀트 앱을 통해 KB증권 계좌를 신규 개설하거나 기존 계좌를 운용 중인 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

이벤트 기간에 KB증권 핀트 계좌에 100만원 이상 신규 입금하고 AI투자로 운용한 고객 1000명을 대상으로 스타벅스 기프티콘을 지급한다. 100만원 이상 신규입금 및 운용 고객 430명을 대상으로 운용 금액 구간에 따라 최대 5만원 상당의 신세계 상품권을 차등 지급한다.

참여 방법은 간단하다. 핀트에서 KB증권 계좌로 일임계약한 기존 고객은 핀트 앱 내 이벤트 페이지에서 '응모하기' 버튼을 누른 뒤 추가 입금 및 운용하면 된다. 신규 고객도 마찬가지로 '응모하기' 버튼을 누르고, 이벤트 기간 중 핀트에서 KB증권 계좌 개설 후 AI투자를 시작하면 된다.

디셈버앤컴퍼니 송인성 대표는 "개인투자자의 시장 참여가 확대되는 시점에서 KB증권 고객들이 핀트의 다양한 AI투자 솔루션을 경험하고 실질적인 혜택까지 받을 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 고객들이 쉽고 편리한 핀트의 AI 투자를 경험할 수 있게끔 투자 전략을 다양화하며 접근성을 높여나가겠다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>