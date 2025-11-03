본문 바로가기
[오늘의신상]쫄깃한 식감과 칼칼한 국물…'한우양해징국' 트레이더스 출시

임혜선기자

입력2025.11.03 08:31

신세계푸드, 중앙해장과 손잡고 해장 간편식 기획
지난 8월 출시 이후 판매량 2만봉 돌파

신세계푸드는 국내 해장 음식 브랜드 중앙해장과 손잡고 개발한 해장 간편식 '한우양해장국'을 이마트 트레이더스에 출시한다고 3일 밝혔다.


신세계푸드는 지난 8월 이커머스 채널에서 선보인 '중앙해장 한우양해장국'을 전국 이마트 트레이더스에 출시하며 오프라인 채널로 확장한다. '중앙해장 한우양해장국'은 한우 사골육수에 한우 양과 시래기, 콩나물, 대파를 넣고 된장과 고추기름을 더해 칼칼한 맛이 특징이다.

신세계푸드 중앙해장 한우양해장국. 신세계푸드 제공.

신세계푸드 중앙해장 한우양해장국. 신세계푸드 제공.

이 제품은 급속 냉동공법을 적용해 만들어낸 냉동 간편식으로 원물 고유의 식감과 풍미를 즐길 수 있다. 가격은 3입에 1만7980원이다. 신세계푸드 관계자는 "중앙해장 간편식은 출시 이후 누적 판매량 2만봉을 넘어섰다"면서 "중앙해장의 인기 메뉴를 매장의 맛과 품질 그대로 집에서도 간편하게 즐기길 원하는 소비자들의 호응에 힘입어 가족 단위의 고객들이 많이 방문하는 이마트 트레이더스에 제품을 출시하게 됐다"고 설명했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
