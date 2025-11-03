▲엄대호(향년 90세)씨 별세, 김말식씨 배우자상, 엄태웅(삼양홀딩스 대표이사)·종대씨 부친상, 엄지상·두경·서준·단희·지민씨 조부상 = 2일, 서울아산병원장례식장 30호, 발인 4일 오전 8시 30분
한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]엄태웅(삼양홀딩스 대표이사)씨 부친상
2025년 11월 03일(월)
▲엄대호(향년 90세)씨 별세, 김말식씨 배우자상, 엄태웅(삼양홀딩스 대표이사)·종대씨 부친상, 엄지상·두경·서준·단희·지민씨 조부상 = 2일, 서울아산병원장례식장 30호, 발인 4일 오전 8시 30분
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장
"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰고 간 마다가스카르의 원동력은
유통기한 지났다고 버리긴 괜히 아까워…500일 된 냉동만두, 먹어도 될까?
"마스크 쓰고 다니세요"…때이른 독감 폭증에 학교 1000곳 문 닫은 日
"공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' 보다 '살 집' 택한 2030 청년들[부동산AtoZ]
"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%
'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발
시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"
"보안은 제대로 되나요?"…시진핑에 뼈 있는 농담 던진 李대통령
공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단