은평구, 이달 14일까지 민원서비스 만족도 조사

상반기 92.9% 만족 결과 나와

서울 은평구(구청장 김미경)는 이달 3~14일 ‘2025년 하반기 민원서비스 만족도 설문조사’를 실시한다. 구는 구청을 방문한 민원인의 의견을 듣고 이를 행정서비스 개선에 반영할 계획이다.

민원여권과 전경. 은평구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 조사는 민원여권과 방문 민원인을 대상으로 하며, 현장 참여형 스티커 설문과 QR코드를 통한 온라인 설문이 병행된다. 스티커 설문은 민원실 내 설치된 보드에 참여자가 직접 부착해 의견을 표현하는 방식이다.

설문 문항은 민원 응대의 친절성, 처리의 신속성과 전문성, 민원실 환경 및 이용 편의성, 민원 상담관 제도 운영 등에 대한 만족도로 구성됐다. 구는 조사 결과를 토대로 민원행정서비스 품질 향상 방안을 마련할 예정이다. 앞서 구는 올해 상반기에도 설문조사를 진행해 785명이 참여했으며, 만족도는 92.9%로 나타났다.

김미경 은평구청장은 “구민의 목소리를 행정에 적극 반영해 더 친절하고 신속한 민원서비스를 제공하겠다”며 “이번 설문조사가 구민이 체감하는 서비스 품질 향상의 계기가 되길 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>