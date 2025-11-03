본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

성남시 ‘솔로몬의 선택’, 올 마지막 30쌍 매칭…英 가디언 ‘K-중매’ 주목

이종구기자

입력2025.11.03 07:03

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성남시, 매칭률 60%…누적 509쌍 커플
"한국 넘어 세계가 주목" 더 가디언 취재

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 2일 위례 밀리토피아 호텔(수정구 창곡동)에서 열린 미혼 청춘 남녀의 만남 행사인 '솔로몬의 선택' 올해 마지막 행사에서 30쌍의 매칭이 성사됐다고 3일 밝혔다.

신상진 성남시장이 ‘솔로몬의 선택’ 행사를 취재 나온 영국 일간지 ‘더 가디언’과 인터뷰를 하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 ‘솔로몬의 선택’ 행사를 취재 나온 영국 일간지 ‘더 가디언’과 인터뷰를 하고 있다. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

모두 50쌍(남녀 각 50명씩 총 100명)이 참가한 이날 행사의 커플 매칭률은 60%다


이번 행사는 영국 일간지 '더 가디언(The Guardian)' 취재팀이 현장을 직접 촬영해 눈길을 끌었다.

더 가디언은 전 세계 1인 가구 증가와 비연애 추구 청년층 확산 현상을 다루는 영상형 기획 보도 제작 내용에 'K-중매'라 불리는 성남시의 저출산 대응 정책사례를 담기 위해 현장 취재를 나왔다.


이들이 취재한 성남시 솔로몬의 선택 행사는 2023년 7월부터 이번까지 21차례 열려 누적 509쌍 커플이 이어졌다.


이 가운데 8쌍은 결혼, 5쌍은 결혼을 앞두고 있으며, 1호 부부(최씨·황씨)는 지난해 11월 아이를 출산했다.

신상진 성남시장이 11월 2일 ‘솔로몬의 선택’ 행사를 취재 나온 영국 일간지 ‘더 가디언’과 인터뷰를 하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 11월 2일 ‘솔로몬의 선택’ 행사를 취재 나온 영국 일간지 ‘더 가디언’과 인터뷰를 하고 있다. 성남시 제공

원본보기 아이콘

2호 부부(김씨·차씨)와 3호 부부(윤씨·김씨)는 내년 1월과 2월 각각 출산 예정이다.

신상진 성남시장은 "3년 동안 이어온 솔로몬의 선택 행사는 한국을 넘어 세계가 주목하는 'K-중매' 정책으로 자리 잡았다"면서 "앞으로도 미혼 청춘남녀들이 자연스럽게 만날 수 있는 기회를 정책적으로 제공해 나갈 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰고 간 마다가스카르의 원동력은 "이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"사원에서 옷 벗고 사진 찍어"…아시아도 오버투어리즘에 '몸살'

염증·호르몬 교란, 커피 때문이 아니었다…문제는 플라스틱 내 뿜는'이것'

김밥 100줄 주문 뒤 노쇼한 60대…

설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

"보안은 제대로 되나요?"…시진핑에 뼈 있는 농담 던진 李대통령

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

국힘 "與 재판중지법 추진 '반헌법적' 발상…李대통령 재판 재개해야"

새로운 이슈 보기