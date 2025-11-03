본문 바로가기
이스라엘, 레바논에 헤즈볼라 무장해제 촉구

김민영기자

입력2025.11.03 06:50

이스라엘은 2일(현지시간) 레바논에 친이란 무장정파 헤즈볼라를 무장해제하지 못하면 공격을 강화할 것이라고 경고했다.


최근 이스라엘의 공습으로 사망한 헤즈볼라 전사 5명의 장례 행렬이 진행되는 가운데 조문객들이 슬픔에 잠겨 애도하고 있다. AP연합뉴스

최근 이스라엘의 공습으로 사망한 헤즈볼라 전사 5명의 장례 행렬이 진행되는 가운데 조문객들이 슬픔에 잠겨 애도하고 있다. AP연합뉴스

AFP, 로이터 통신에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 내각 회의에서 헤즈볼라가 재무장을 시도하고 있다면서 "레바논이 헤즈볼라의 무장해제에 실패한다면 우리는 휴전 조건에 따라 자위권을 행사할 것"이라고 말했다.

이어 "우리는 레바논이 새로운 전선이 되는 것을 허용하지 않을 것"이라며 "우리는 필요에 따라 행동하겠다"고 강조했다.


앞서 이스라엘은 헤즈볼라 소속 4명을 사살했다고 밝혔다. 이스라엘은 가자전쟁을 계기로 레바논의 무장정파 헤즈볼라와 1년 이상 분쟁을 벌이다가 지난해 11월 미국의 중재로 휴전했다.


그러나 이스라엘은 헤즈볼라 근거지가 있는 레바논 남부에 군 주둔을 유지하고 간헐적으로 공격을 가해왔다.휴전 협정에서 레바논은 국가 보안군만 무기를 소지할 수 있다는 데 동의했다. 헤즈볼라는 무장을 해제해야 한다는 것을 의미한다. 미국도 휴전 이후 레바논에 헤즈볼라를 무장해제하라고 압박해 왔다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

